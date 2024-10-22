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Мадуро назвал БРИКС эпицентром нового многополярного мира

Венесуэльский президент считает БРИКС центром нового многополярного мира и геополитики.
Марина Крижановская 2024-10-22 23:36:32
© Фото: Александр Вильф Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал объединение БРИКС центром нового многополярного мира. Он прибыл в Россию, в Казань, вечером во вторник, 22 октября для участия в саммите объединения. Своим мнением венесуэльский лидер поделился с журналистами.

«Мы приехали поделиться нашей надеждой на мир без колониализма, гегемонии и империализма. Группа БРИКС уже превратилась в эпицентр нового многополярного мира, новой геополитики, дипломатии и мира», - подчеркнул Мадуро.

Сутками ранее сербский коллега Мадуро - Александр Вучич - отметил, что популярность БРИКС в Сербии равна популярности Евросоюза. Он пояснил, что БРИКС признают 42% граждан его страны, то есть на том же уровне, что и ЕС.

Также Вучич считает, что объединению БРИКС нужно выработать единую систему оплаты и наладить связи между его участниками. После этого, добавил президент Сербии, этот вопрос станет очень серьезным для его страны.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября в Казани. Для участия в нем прибыли представители 36 государств, из которых 22 - на высшем уровне. Также планируется приезд глав шести международных организаций.

#дипломатия #венесуэла #геополитика #Николас Мадуро #брикс #казань #многополярный мир
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