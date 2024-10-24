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В Казани приземлился борт президента Боливии, прибывшего на саммит БРИКС

Лидер Боливии Арсе прибыл в Казань, чтобы участвовать в саммите БРИКС и встретиться с президентом РФ Путиным.
Марина Крижановская 2024-10-24 04:25:07
© Фото: LuchoXBolivia Telegram

В международном аэропорту Казани приземлился борт президента Боливии Луиса Арсе, который прибыл для участия в саммите БРИКС и чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы прибыли в Казань, Россия, для участия в XVI саммите БРИКС с целью закрепить важные результаты в пользу боливийского народа», - написал боливийский лидер в Telegram-канале.

Встреча Путина и Арсе запланирована на четверг, 23 октября, во время которой президент Боливии планирует обсудить с российским коллегой сотрудничество в области ядерной энергетики и образования, нынешние литиевые контракты.

Кроме этого, могут быть затронуты перспективы вступления страны в объединение БРИКС, о чем власти Боливии сообщили в июне прошлого года.

Также в Россию из Южной Америки для участия в саммите объединения прилетел венесуэльский президент Николас Мадуро. Он считает БРИКС центром нового многополярного мира и новой геополитики.

В казанском аэропорту встретили и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Представителя всемирной организации приветствовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

#в стране и мире #Луис Арсе #Боливия #брикс #казань
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