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Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Генсека ООН встретил Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.
Глеб Владовский 2024-10-23 06:22:49
© Фото: Сергей Савостьянов РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщили на сайте парламента республики Татарстан.

«В международном аэропорту "Казань" им. Тукая господина Гутерриша встретил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани встретили первых гостей саммита БРИКС, среди которых в том числе вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД Бразилии Мауро Луис Иекера Виейра. Также отмечалось, что бразильский лидер Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите из-за травмы головы.

Напомним, что с 22 по 24 октября в Казани проходит глав государств стран БРИКС. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января 2024 года в него также входят Иран, ОАЭ,  Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

#в стране и мире #ООН #брикс #Генсек ООН #Антониу Гутерриш #казань
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