Перспектива большой войны на Ближнем Востоке вполне реальна, однако есть шанс ее избежать в случае проявления сторонами сдержанности. Своими мыслями он поделился с ТАСС, назвав высоким риск масштабного конфликта.

«Перерастание эскалационного тренда во всеохватывающее столкновение - это реальная опасность. Мы призываем все стороны к сдержанности. Мы находимся в интенсивном диалоге со странами региона. И еще раз: большой войны можно избежать, но все должны проявлять сдержанность», - рассказал он агентству.

На фоне израильской наземной операции в Ливане арабская республика попросила Россию и другие страны помочь «остановить ужас» Израиля. Ежедневно через пограничный переход Месха в Сирию пытаются попасть тысячи беженцев из южной части Ливана, многие из них переходят его пешком.

Эскалация на Ближнем Востоке обострилась с новой силой 7 октября 2023 года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убивая и захватывая в заложники местных жителей, иностранцев и военнослужащих-израильтян.

После чего Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа, параллельно проводя рейды на Западном берегу реки Иордан. За прошедший год эскалации ближневосточного конфликта погибли свыше 40 тысяч человек в секторе Газа, еще более 97 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Восстановление палестинского анклава потребует не менее 80 миллиардов долларов.

На фоне обострившегося конфликта израильтян с палестинцами и ХАМАС северные территории Израиля начали подвергаться обстрелам шиитской военизированной группировкой «Хезболла» со стороны Ливана. В конце сентября 2024 года власти еврейского государства приняли решение о проведении операции «Стрелы севера» на ливанской территории, планы которой обсуждались и утверждались еще в июне.

Во время текущего противостояния отдельно с новой силой обострилось ирано-израильское противостояние, которое привело к взаимным масштабным обстрелам. Так, в середине апреля и начале октября Иран подверг масштабной атаке территорию еврейского государства, испытывая на прочность его систему ПРО «Железный купол».