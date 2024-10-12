МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рябков заявил о реальности большой войны на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел РФ Рябков сообщил, как можно избежать большой войны в Ближневосточном регионе.
Марина Крижановская 2024-10-12 01:47:21
© Фото: Pavel Kashaev Global Look Press Globallookpress

Перспектива большой войны на Ближнем Востоке вполне реальна, однако есть шанс ее избежать в случае проявления сторонами сдержанности. Своими мыслями он поделился с ТАСС, назвав высоким риск масштабного конфликта.

«Перерастание эскалационного тренда во всеохватывающее столкновение - это реальная опасность. Мы призываем все стороны к сдержанности. Мы находимся в интенсивном диалоге со странами региона. И еще раз: большой войны можно избежать, но все должны проявлять сдержанность», - рассказал он агентству.

На фоне израильской наземной операции в Ливане арабская республика попросила Россию и другие страны помочь «остановить ужас» Израиля. Ежедневно через пограничный переход Месха в Сирию пытаются попасть тысячи беженцев из южной части Ливана, многие из них переходят его пешком.

Эскалация на Ближнем Востоке обострилась с новой силой 7 октября 2023 года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убивая и захватывая в заложники местных жителей, иностранцев и военнослужащих-израильтян.

После чего Израиль начал масштабную наземную операцию в секторе Газа, параллельно проводя рейды на Западном берегу реки Иордан. За прошедший год эскалации ближневосточного конфликта погибли свыше 40 тысяч человек в секторе Газа, еще более 97 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Восстановление палестинского анклава потребует не менее 80 миллиардов долларов.

На фоне обострившегося конфликта израильтян с палестинцами и ХАМАС северные территории Израиля начали подвергаться обстрелам шиитской военизированной группировкой «Хезболла» со стороны Ливана. В конце сентября 2024 года власти еврейского государства приняли решение о проведении операции «Стрелы севера» на ливанской территории, планы которой обсуждались и утверждались еще в июне.

Во время текущего противостояния отдельно с новой силой обострилось ирано-израильское противостояние, которое привело к взаимным масштабным обстрелам. Так, в середине апреля и начале октября Иран подверг масштабной атаке территорию еврейского государства, испытывая на прочность его систему ПРО «Железный купол». 

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Иран #МИД РФ #Сергей Рябков #ливан #палестина #большая война
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 