В Ливане попросили РФ и другие страны помочь «остановить ужас» Израиля

Через пограничный переход Месха ежедневно пытаются попасть в Сирию тысячи беженцев из южной части Ливана, но в результате сегодняшней атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) оставшиеся без крова мирные жители пересекают КПП пешком.

Сообщается, что израильские военные ударили по КПП на ливанско-сирийской границе как минимум дважды, после чего на месте образовались две огромные воронки. Беженцы пересекают границу целыми семьями - с детьми, с чемоданами, сумками в руках они пытаются попасть в Сирию.

Люди рассказали корреспонденту «Звезды», как жили обычной жизнью и в один день потеряли все. Дома разрушены, у многих под обломками остались документы и сбережения. Повсюду у КПП крупные и мелкие осколки разорвавшихся ракет и снарядов, их фрагментами усеяна вся дорога.

«Сначала мы услышали долгий свист, а потом произошел удар - скорее всего, это была ракета», - рассказал волонтер.

Накануне ЦАХАЛ сообщил, что «Хезболла» использует гражданские КПП на границе для контрабанды в страну вооружения. Тель-Авив призвал ливанские власти к строгому досмотру грузовиков и предупредил, что если провоз оружия для «Хезболлы» не прекратится, ЦАХАЛ не будут колебаться, принимая решение об ударе.

В том числе разрушены жилые дома на юге столицы Ливана Бейрута, улицы усеяны обломками. Последствия пожаров хорошо видны со склона горы в населенном пункте Кохаля, недалеко от Бейрута.

Несмотря на обстановку в столице утром в аэропорту Бейрута приземлился самолет с иранской делегацией, которую возглавил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. В Бейруте состоялось совещание с ливанскими властями на тему обострения ситуации на Ближнем Восток. На пресс-конференции глава МИД Ирана затронул тему недавнего ракетного удара по Израилю.

«Если Израиль предпримет какие-либо шаги в отношении нас, то наш ответ будет сильнее, чем предыдущий. Не мы это начали. Это всего лишь возмездие за нападение на иранские территории, иранское консульство в Дамаске и иранские интересы. Мы выступаем за любые попытки прекращения огня при условии, что сохраним права ливанского народа», - предупредил Аракчи.

Тель-Авив наносит удары, несмотря на предупреждения. Во время авиа - и ракетных атак Израиля гул истребителей и беспилотников слышен в разных частях города.

«Люди погибают целыми кварталами. Ночью наши дети не могут спать. Нескончаемые потоки беженцев. Мы очень хотим, чтобы в мире нас услышали. Мы просим, чтобы Россия, чтобы другие страны помогли остановить тот ужас, что сейчас происходит», - поделился местный житель.

Местные СМИ сообщают, что целью ночной атаки израильской армии был Хашим Сафиедтин. Двоюродный брат и, по мнению ряда СМИ, наиболее вероятный преемник Хасана Насраллы, который погиб неделю назад в Бейруте при бомбардировке города. Впрочем в шиитском движении отмечают, что новый лидер еще не выбран.

Израильские атаки на Ливан уже унесли жизни почти двух тысяч мирных жителей, а беженцев уже больше миллиона. Некоторые живут прямо на улице - в центре Бейрута. На границе кипят бои. «Хезболла» выпустила десятки ракет в направлении населенного Кирьят-Шмоны на севере Израиля. Система ПВО «Железный купол» пытается перехватывать ракеты, а обмен ударами не прекращается ни днем , не ночью.