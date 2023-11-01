РФ работает над списком россиян-заложников ХАМАС

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У российского посольства есть пофамильный список граждан РФ, которые находятся в плену у ХАМАС после атаки 7 октября 2023 года. Речь идет о нескольких людях, но данные еще предстоит уточнить, так как информация меняется ежедневно. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Эта информация очень чувствительна. И, прежде чем говорить, сколько и у кого они находятся, надо еще это устанавливать. Поэтому, я бы воздержался, но речь идет о нескольких гражданах. Список у нас, конечно, есть пофамильный, со всеми данными и мы над ним работаем», - заявил Викторов.

Также дипломат прокомментировал информацию о списке ХАМАС с именами иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа. В нем не фигурируют россияне, но работа над их эвакуацией ведется. Сейчас известно, что палестинский анклав хотят покинуть около 600 россиян и еще около 300 граждан из стран СНГ.