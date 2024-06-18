ЦАХАЛ утвердил планы боевых действий на «северной арене» в Ливане

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердили планы по наступлению в Ливане.

Во время заседания это обсудили генерал-майор Ори Гордин - командующий Северным командованием и генерал-майор Одед Басюк - начальник оперативного управления (J3). Соответствующую информацию и фотографию с оперативного совещания опубликовал ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские военнослужащие продолжат повышение боеготовности на местах.

«Как часть оценки ситуации и оперативных планов по наступательной операции в Ливане сверены и утверждены планы. Приняты решения по продолжению повышения готовности войск в полевых условиях», - гласит опубликованная пресс-службой израильской армии информация.

Девятого июня сообщалось, что на севере Израиля начались пожары после атак со стороны Ливана. Тогда ЦАХАЛ сообщал, что бойцы опознали два беспилотника, направлявшихся со стороны Ливана. Они упали в районе северных Голанских высот, после чего в этом районе возникли пожары.

Через несколько дней тсало известно, что на юге Ливана после удара Израиля погиб один из лидеров «Хезболлы», еще несколько человек пострадали и погибли.

Уточнялось, что это был лидер движения «Победа» в составе военизированной шиитской группировки Абу Талиб. По сведению Al Arabia, Талиб является самым высокопоставленным партийным чиновником, убитым с начала обострения палестино-израильского конфликта.