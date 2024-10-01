Армия Израиля заявила о начале наземной операции на юге Ливана

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. В официальном Telegram-канале ЦАХАЛ появилась информация, что войска начали ограниченные локальные рейды против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге страны. Цели расположены в деревнях близ границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля, говорится в сообщении.

«Эти операции были одобрены и проведены в соответствии с решением политического эшелона. Операция "Северные стрелы" будет продолжена в соответствии с оценкой ситуации и параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах», - сказано в заявлении ЦАХАЛ.

Действия сухопутных войск по военным объектам поддерживаются израильскими ВВС и артиллерией. Дополняется, что ЦАХАЛ продолжает действовать для достижения целей войны и делает все необходимое, чтобы защитить граждан Израиля.



Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ объявила районы Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади закрытой военной зоной. При этом, США опасаются, что операция может перерасти в более масштабные боевые действия.