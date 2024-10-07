Посол Палестины заявил, что на восстановление Газы потребуется $80 млрд

Не менее семи лет и 80 миллиардов долларов потребуется для восстановления сектора Газа. Такую информацию о реконструкции инфраструктуры палестинского анклава сообщил посол Государства Палестина в РФ Абдель Хафиз Нофаль, ссылаясь на подсчеты Организации Объединенных Наций.

Также он подчеркнул необходимость возвращения в Газу палестинской администрации, которая является «единственным законным представителем» палестинцев, и может управлять народом и представлять его на международной конференции. Своим видением мирного урегулирования ближневосточного конфликта посол поделился в интервью «Известиям».

«Это единственная сила, способная управлять Газой на нынешнем и послевоенном этапах. Только она может заниматься подготовкой к международной конференции по восстановлению Газы, которое, по самым скромным подсчетам ООН, оценивается в 80-90 миллиардов долларов. Требуется 7-8 лет для восстановления инфраструктуры», - сообщил посол Палестины.

Кроме того, Абдель Хафиз Нофаль озвучил еще три тезиса: необходимость вхождения радикального движения ХАМАС в ООП (Организацию освобождения Палестины), что станет основой для формирования правительства, которое бы управляло Газой, важность открытия погранпереходов и запуска гумпомощи в Газу, и, последнее, - решить проблему с возвращением израильских и палестинских заложников и заключенных.

Застарелый палестино-израильский конфликт обострился с новой силой ровно год назад - 7 октября 2023 года. Тогда на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС, убивая и захватывая в заложники различных людей - иностранцев и граждан еврейского государства. Вскоре израильская армия начала наземную операцию в секторе Газа, в результате которой к настоящему времени погибли 41 870 человек и получили ранения 97 166 человек.

За все это время несколько раз проводились переговоры о прекращении огня, отводе войск Израиля и достижении мира, но они ни к чему не привели.