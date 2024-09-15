В Палестине назвали число погибших журналистов с начала эскалации

В секторе Газа с начала эскалации погибли 173 сотрудника СМИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Палестинской национальной администрации.

Оно решительно осудило действия, повлекшие за собой смерти палестинских журналистов.

«Число погибших журналистов достигло 173 с начала геноцида в секторе Газа, включая погибшего друга журналиста Абдаллы Шакшака, который работал с рядом арабских СМИ», - заявило правительство ПНА.

В документе также обратились к международному сообществу и организациям.

«Мы требуем от международного сообщества и международных организаций, особенно тех, что связаны с работой СМИ, препятствовать оккупантам и преследовать в международных судах их за совершенные преступления», - говорится в сообщении.

По информации Минздрава Палестины, жертвами атак Израиля стали уже 41 206 человек, пострадали 95 337. В мае число убитых составляло 35 тысяч, а раненых 78 тысяч.