Политический «контрнаступ»: как выборы в США приобретают черты гражданской войны

Локомотивом предвыборного движения стал Дональд Трамп - он не только вышел через полчаса после «ареста», но и смог это монетизировать, принеся в предвыборный фонд почти 10 миллионов долларов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"

Похоже, что Голливуд разросся и поглотил США. Очередная серия тюремной драмы с Дональдом Трампом в главной роли вышла на широкие экраны и собрала свою кассу. 25 августа в тюрьме штата Джорджия завели дело на нового постояльца. Блондин, глаза голубые, рост 190 сантиметров. Имя, фамилия - Дональд Джон Трамп.

Через 20 минут Дональд Трамп покинул исправительное учреждение. Ровно столько времени потребовалось для того, чтобы взять отпечатки пальцев и сделать официальное фото. И именно в этот момент победа демократов, которые все же сумели, хоть и ненадолго, посадить Трампа обернулась для них полным поражением. Через несколько часов плакаты, кружки и футболки с тюремным фото появились в интернет магазинах республиканской партии.

Всего за первый уикенд Трамп заработал на этих сувенирах почти 10 миллионов долларов для своей предвыборной кампании. Решительный взгляд исподлобья и слишком суровый вид на тюремном фото моментально стал поводом для новых обвинений.

«Я думаю, что это тщательно продуманный ход. Они решали, какой образ подобрать. Он мог бы улыбнуться, он мог бы выглядеть добродушным, но вместо этого он выглядит как головорез и пытается запугать прокуроров и судей. Они сделали это и теперь мы будем видеть это фото повсюду», - заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Трамп снова нанес сокрушительный удар по своим политическим соперникам и не только вышел сухим из воды, но и в очередной раз обернул ситуацию себе на пользу.

За борьбой против Трампа демократы и администрация Байдена пропустила восхождение новой звезды республиканцев. Вивек Рамасвами ворвался в предвыборную гонку.

Еще несколько недель назад о Рамасвами мало кто слышал даже в самой Америке. 38-летний предприниматель, сын иммигрантов из Индии, Вивек Ганапати Рамасвами одним прыжком ворвался в топ кандидатов-республиканцев. Он уже стал сенсацией первых республиканских дебатов с простыми тезисами: Бог реален. Существует два пола. Для процветания людей нужно ископаемое топливо. В скорейшем времени ему прочат второе место среди кандидатов-республиканцев и чуть ли не пост вице-президента при Дональде Трампе. Но отдельного внимания заслуживает его позиция относительно России.

«Мы должны открыть рынок для российской экономики. Признать за ней территории, на которых она в данный момент. Гарантировать ей, что Украина никогда не станет членом НАТО», - заявил Рамасвами.

И еще более жестко индус Рамасвами относится к еще одной «священной корове» - администрации Байдена. В интервью изданию Forbes он ответил, как в случае победы будут строиться его отношения с Украиной и Зеленским.

«Мои отношения с ним будут откровенными. Предельно откровенными. Украина - это не демократия. И мы не будем притворяться, что таковой является. Там запрещены оппозиционные партии. Это страна, которая взяла все СМИ под госконтроль. Это страна, которая ведет себя, будто пытается втянуть США в войну вместо себя против более крупного врага. Так что давайте будем реалистами. Вы хотите сохранить суверенитет? Не похоже, что это возможно. Вы не будете в НАТО. Вы не сможете втягивать нас в войну ради своей выгоды. Вы не можете больше устраивать комедийные скетчи, которые он продолжает устраивать день ото дня. Помощь Украине - это не благотворительность. Это инвестиции. И теперь инвестор имеет право требовать отчет у человека, втянувшего его в войну намного глубже, чем необходимо», - заявил Рамасвами.

Такой же позиции придерживается не только Вивек. О том же говорят еще два кандидата-республиканца - Рон Десантис и Роберт Кеннеди.

«Я не собираюсь посылать войска в Украину, но я собираюсь отправить их к нашей южной границе!», - заявил Десантис. «Украина - марионетка в геополитической борьбе между Россией и США. США - бумажный тигр. Это заставило Россию выйти на поле боя, Китай, и мы сейчас на краю», - заявил Кеннеди-младший.

Новые, молодые политики выступают против старой школы. Старая школа политики эпохи холодной войны и привела Америку в это положение. И теперь в высших вашингтонских кругах идет уже открытое противостояние.

«Надо просто понимать, что из себя представляют Соединенные Штаты и в какой гражданский конфликт они вплывают и какие клановые группировки, которые сейчас полностью определяют американскую политику, стоят за теми или иными возможными телодвижениями. Вот буквально еще чуть-чуть, по историческим меркам миллисекунды, и нам снова предложат разрядку, перезагрузку или деэскалацию. Почему? Потому что очевидно, что Соединенным Штатам надо отступать в свою англосферу и очевидно, что они не могут выиграть у нас первую горячую фазу противостояния в гибридной войне», - считает политолог Дмитрий Дробницкий.

Молодые республиканцы в открытую выступили против одного из столпов американской внешней политики. Она долгое время строилась на том, что Россия - основной враг. А Рамасвами открыто выступает за шаги навстречу главному врагу старых вашингтонских элит. И ими это воспринимается как кощунство. Но теперь такие мысли посещают все большее людей. Бывший морпех, Шон Райан в беседе с отставным оперативником ЦРУ, зеленым беретом Тони Коуденом и вовсе пришел к выводу, что это именно Штаты выступают во всем мире в роли того самого «плохого парня».

«Тебе не кажется, что плохие парни - это мы? Ну, вот давай по чесноку! Я в последнее время все чаще над этим думаю... Если глянуть с высоты птичьего полета, увидишь все, что США устроили тут и там своими вмешательствами. Особенно с учетом интернета и той информации, что нам теперь доступна. Как бы совсем другая картина вырисовывается», - сказал Райан.

Эту картину дополняет прогноз популярного ведущего и извечного противника администрации Бадена - Такера Карлсона. Положение дел нынешних хозяев Белого Дома настолько плачевно, что ради выборов в 2024 году они готовы развязать войну. Такер Карлсон выступил с предсказанием полноценного вооруженного конфликта с Россией.

«Они собираются начать полноценную войну с Россией, чтобы использовать военное положение для обмана и победы на выборах 2024 года. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты случайно упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну. Это будет катастрофа, наши политики безумные», - заявил Карлсон.

Тем временем политика Байдена стремительно теряет поддержку в Конгрессе. Последний опрос показал, что впервые 55% американцев выступили против нового финансового пакета для Украины. Многие депутаты-республиканцы ясно заявляют: мы сделали все, что могли, теперь мы должны переключиться на наши внутренние проблемы.

До президентских выборов еще чуть больше года. А Джо Байден продолжает терять сторонников и способность выполнять свои обязанности. На встрече с журналистами в штабе по борьбе с последствиями урагана Фема он снова забыл, куда нужно идти. А на встрече с президентом Коста-Рики, похоже, и вовсе потерял связь с реальностью и долго не выходил на связь.

В этом состоянии хозяин Белого дома сейчас действительно близок к народу. Только к самым низшим его слоям. Благодаря провальной социальной политики Байдена бездомные и наркоманы заполняют улицы больших городов.

Это наглядная иллюстрация того, как за борьбой с внешним врагом политики старой школы попросту забыли о внутренних проблемах. И на этом фоне, пусть даже самые революционные, но направленные на внутренние проблемы идеи находят все больший отклик в обществе. В условиях надвигающегося зомби-апокалипсиса противники Байдена, похоже, переходят в атаку. В конце неделе Дональд Трамп записал обращение, в котором призвал своих сторонников перейти в наступление. Дальнейшая борьба будет еще горячее.