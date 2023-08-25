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Трамп вышел из тюрьмы и назвал свой арест пародией на правосудие

Владимир Рубанов
04:08 25.08.2023
После ареста Трампа сфотографировали и взвесили, а также присвоили ему номер.
Трамп вышел из тюрьмы и назвал свой арест пародией на правосудие
© Фото: Aaron Schwartz, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Бывший президент США Дональд Трамп вылетел из Атланты после того, как побывал в тюрьме округа Фултон по более чем дюжине обвинений, связанных с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году. Он находился в тюрьме около 20 минут, сообщает CNN.

Покидая Атланту, Трамп заявил журналистам, что не сделал ничего плохого. Экс-президент США назвал уголовное дело против него «пародией на правосудие».

В тюрьме бывший президент прошел формальную процедуру ареста. Трампа сфотографировали и присвоили ему номер P01135809. В тюремных записях указано, что рост Трампа составляет 6 футов 3 дюйма, а вес - 215 фунтов. У него голубые глаза и светлые или рыжеватые волосы.

Трамп согласился на залог в размере 200 тысяч долларов и другие условия освобождения. Среди них - отказ от использования социальных сетей для запугивания других обвиняемых или свидетелей по этому делу.

Бывший президент уже в четвертый раз в этом году сталкивается с уголовными обвинениями.

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