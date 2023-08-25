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Трамп вернулся в бывший Twitter и опубликовал свое тюремное фото

Владимир Рубанов
04:56 25.08.2023
Трамп опубликовал так называемый магшот в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), которым не пользовался с 2021 года.
Трамп вернулся в бывший Twitter и опубликовал свое тюремное фото
© Фото: Shealah Craighead, White House, GlobalLookPress
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Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал свое фото из тюрьмы округа Фултон, где он сегодня был формально арестован по обвинению в попытке отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

Трамп опубликовал так называемый магшот в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), которым не пользовался с тех пор как был заблокирован. Предыдущая запись там была размещена 8 января 2021 года.

© realDonaldTrump, X(Twitter)

В пятницу Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия, где его формально арестовали, взвесили, сделали фото и присвоили номер. После этого экс-президент вышел под залог в 200 тысяч долларов.

По условиям освобождения Трампу запрещено, в частности, использовать социальные сети для запугивания других обвиняемых или свидетелей по этому делу.

Аккаунт Трампа был ему возвращен после перехода соцсети в собственность миллиардера Илона Маска.

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