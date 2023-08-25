Трамп вернулся в бывший Twitter и опубликовал свое тюремное фото

Трамп опубликовал так называемый магшот в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), которым не пользовался с 2021 года.

© Фото: Shealah Craighead, White House, GlobalLookPress

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал свое фото из тюрьмы округа Фултон, где он сегодня был формально арестован по обвинению в попытке отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

Трамп опубликовал так называемый магшот в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), которым не пользовался с тех пор как был заблокирован. Предыдущая запись там была размещена 8 января 2021 года.