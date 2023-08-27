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Трамп собрал рекордные $7,1 млн пожертвований после фото из тюрьмы в Джорджии

Владимир Рубанов
04:06 27.08.2023
Экс-президент превратил предъявленные ему обвинения в деньги предвыборной кампании, сплотив своих ярых сторонников.
Трамп собрал рекордные $7,1 млн пожертвований после фото из тюрьмы в Джорджии
© Фото: Fulton County Sheriff's Office, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Бывший президент США Дональд Трамп собрал рекордные 7,1 миллиона долларов после того как его арестовали в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия) в четверг вечером. Только в пятницу Трамп собрал 4,18 миллиона долларов. Этот день стал самым богатым на пожертвования 24-часовым периодом его предвыборной кампании на сегодняшний день, пишет Politico.

Сбор средств для кампании осуществлялся за счет товаров, которые он продавал через свой интернет-магазин. После того как Трамп был взят под стражу, кампания начала продавать рубашки, плакаты, наклейки на бамперы и холодильники для напитков с хмурым портретом Трампа. На товарах есть слоган «Никогда не сдавайтесь!» Цены варьируются от 12 до 34 долларов.

Онлайн-доноров также подталкивали с помощью электронных писем и текстовых сообщений. А в четверг вечером, возвращаясь из Атланты, Трамп опубликовал свой первый за более чем два года твит, направляя сторонников на свой сайт. На целевой странице сайта есть фотография и просьба к сторонникам «внести вклад в изгнание мошенника Джо Байдена из Белого дома и спасти Америку во время этой темной главы в истории нашей страны».

В итоге Трамп превратил предъявленные ему обвинения в деньги предвыборной кампании, сплотив своих ярых сторонников, пишет издание.

Предвыборный штаб Трампа заявляет, что за последние три недели он собрал почти 20 миллионов долларов. В это время экс-президенту были предъявлены обвинения, связанные с его участием в беспорядках в Капитолии 6 января, а также в попытке отменить подсчет голосов в Джорджии на выборах 2020 года. Эта цифра составляет более половины суммы, которую Трамп собрал за первые семь месяцев своей предвыборной гонки 2024 года.

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