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Журналист Карлсон предположил, что США могут начать войну с Россией в 2024 году

Вероника Волосунова
07:35 31.08.2023
Американский журналист Карлсон выразил мнение, что администрация Джо Байдена может начать войну с Россией в следующем году, чтобы удержать власть в стране.
Журналист Карлсон предположил, что США могут начать войну с Россией в 2024 году
© Фото: Billy Bennight, The Photo Access, Globallookpress
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Администрация президента США Джо Байдена может начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране. Таким мнением поделился известный американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

«Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера - им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить», - заявил журналист.

По словам журналиста, из-за преследования политических оппонентов, в частности бывшего американского президента Дональда Трампа, администрация Байдена оказалась на пути, из-за которого нельзя свернуть, поскольку есть страх быть преследуемыми в случае проигрыша.

В связи с этим, отметил журналист, беспокоящиеся за свою страну граждане США теперь будут переживать не только из-за преступление администрации внутри государства, но и из-за вероятности полномасштабного конфликта с Россией.

«Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти», - сказал Карлсон.

По словам журналиста, может произойти ситуация, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, во всем обвинят Россию и война начнется, и, если американцев волнует такая перспектива, то уже сейчас необходимо оказывать давлений на сенат США с целью добиться мира сейчас.

Кроме того, Карлсон обратил внимание, что США могли бы завершить конфликт на Украине уже сегодня, поскольку украинской армии без поддержки НАТО не существует, и именно Вашингтон является той стороной, которая способна добиться миры для предотвращения глобальной войны, которая может поставить на кон жизнь всего человечества на планете.

Ранее бельгийский журналист Анна ван Денски объяснила, почему ВПК США требует новых жертв. Она регулярно призывает к пересмотру губительной политики НАТО и ЕС.

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