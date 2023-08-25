Трамп сдался властям в тюрьме штата Джорджия

После процедуры фотографирования бывшего президента США отпустят под залог в 200 тысяч долларов.

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Бывший американский лидер Дональд Трамп прибыл в тюрьму Атланты, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о попытке вмешательства в выборы в штате Джорджия. Арест экс-президента, по сути, является формальным.

После того, как Дональда Трампа сфотографируют, его отпустят из тюрьмы под залог в 200 тысяч долларов на время рассмотрения уголовного дела. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что прокурор предложил начать процесс против бывшего президента 23 октября. Однако судья не одобрил идею гособвинителя.

Ожидается, что юристы Дональда Трампа будут настаивать на наиболее позднем начале судебного процесса.