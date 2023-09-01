Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что США подорвали «Северные потоки»

Представитель Республиканской партии Рамасвами сказал, что США также виноваты и в экономическом сближении России и Китая.

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В США заявили, что допустили ошибку, подорвав магистральные газопроводы «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Такое мнение выразил претендент от Республиканской партии на выдвижение на выборы президента США 2024 года Вивек Рамасвами. Своими мыслями он поделился в эфире Fox News, его слова приводит РИА Новости.

Рамасвами прокомментировал уровень экономических отношений между Россией и Китаем. Отвечая на комментарий ведущего, он отметил, что для Москвы Пекин в приоритете, чем Вашингтон, и в этом виноваты сами США.

«Причина, по которой они ценнее, заключается в том, что мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", а также наложив санкции на Россию», - сообщает агентство.

Претендент Рамасвами заявил, что «заключит сделку» с Россией в контексте украинского конфликта. Также он пообещал «заморозить» линию фронта, взяв «твердое обязательство» не принимать Украину в НАТО.

Ранее в Германии депутат от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что за подрывами газопроводов могут стоять США. Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата отметил, что правительство замалчивает результаты расследований взрывов на «Северных потоках».