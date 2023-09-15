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Спецпоезд Ким Чен Ына прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Марина Крижановская
03:21 15.09.2023
Председатель КНДР прибыл на железнодорожный вокзал в Комсомольске-на-Амуре, там он посетит заводы военной и гражданской техники.
Спецпоезд Ким Чен Ына прибыл в Комсомольск-на-Амуре
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress
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Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Как сообщило ТАСС, спецпоезд северокорейского лидера прибыл на железнодорожный вокзал в Хабаровском крае. Ему предстоит посетить заводы военной и гражданской техники. Он продолжает свою поездку по России, в которую прибыл по приглашению президента Владимира Путина.

До этого Ким Чен Ын в подарок получил от президента РФ побывавшую в космосе перчатку от скафандра и карабин отечественного производства высочайшего качества. Также Путин говорил, что лидер Северной Кореи увидит возможности Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Главы обеих стран провели переговоры, побывали на космодроме Восточный, осмотрели стартовый комплекс ракеты «Ангара» и посетили стартовый комплекс ракет «Союз-2», а после они вместе пообедали.

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