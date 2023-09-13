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Путин заявил, что Ким Чен Ыну покажут возможности ТОФ во Владивостоке

Алексей Курильченко
14:21 13.09.2023
Северокорейский лидер также посетит Комсомольск-на-Амуре, где посетит заводы военной и гражданской техники.
Путин заявил, что Ким Чен Ыну покажут возможности ТОФ во Владивостоке
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в рамках своего визита в Россию посетит Владивосток, где ему продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии Министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием», - заяви российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Также президент РФ добавил, что северокорейскому лидеру покажут Дальневосточный федеральный университет и объекты Академии наук РФ. У главы КНДР намечена большая программа в рамках поездки.

«Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая», - отметил Путин.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября по личному приглашению Владимира Путина. В ходе визита состоялось посещение космодрома Восточный, где прошли переговоры двух лидеров. Как отметили в южнокорейском СМИ «Ренхап», своим визитом лидер Северной Кореи продемонстрировал приоритет отношений с Россией.

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