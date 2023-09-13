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Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс ракет «Союз-2»

Алексей Курильченко
08:22 13.09.2023
Северокорейскому лидеру представили современное оборудование российского комплекса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс для ракет семейства «Союз-2». Осмотр состоялся в рамках посещения космодрома Восточный.

В рамках визита северокорейскому лидеру представили современную инфраструктуру для пуска ракет-носителей, а также проведения их обслуживания. На стартовом комплексе расположены три наземных здания командного пункта.

Ким Чен Ыну на стартовом комплексе космодрома «Восточный» также рассказали о традиции, заложенной Сергеем Королевым. 

«У нас есть традиция, еще заведенная основоположником Сергеем Павловичем Королевым: всегда обходить ракету против часовой стрелки на старте», - рассказали лидеру КНДР.

Напомним, что лидер КНДР прибыл с официальным визитом в Россию. В рамках мероприятия глава северокорейского государства вместе с Путиным посетят космодром Восточный. После этого состоятся переговоры, в ходе которых лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены. В переговорах также примет участие министр обороны России Сергей Шойгу.

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