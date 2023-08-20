В парке Патриот состоялось торжественное закрытие МВТФ «Армия-2023»

Международный военно-технический форум по итогам шести дней посетило почти 900 тысяч человек.

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В подмосковном парке Патриот состоялась торжественная церемония закрытия Международного военно-технического форума «Армия-2023». Мероприятие завершилось праздничным концертом и выступление военных ансамблей. Ранее итоги форума подвел начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук.

«К исходу шестого дня работы Международного военно-технического форума "Армия-2023", по данным регистрационного сервиса, общая посещаемость превысила 859 тысяч человек, что на восемь процентов больше, чем в прошлом году», - сообщил Осадчук на брифинге для журналистов.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» открыл свои двери 14 августа. Участие в форуме принимали более 80 стран и около 1 500 предприятий. Представлены результаты работы передовых конструкторских бюро и последние достижения научной мысли. На полях форума были развернуты различные дискуссионные площадки, в том числе и Московская конференция по международной безопасности. В рамках мероприятия в Минске состоялся II Международный антифашистский конгресс. Гости военно-технического форума могли посетить выставки военной техники - в том числе и трофейной, и также развлекательные программы.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что в этом году оборонное ведомство в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» планирует заключить контракты на сумму более 433 миллиардов рублей.