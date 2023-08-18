На «Армии-2023» все желающие ознакомились с новинками российского вооружения

Несмотря на будний день, с самого утра в парке «Патриот» собралось множество желающих увидеть экспонаты форума.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Международный военно-технический форум «Армия-2023» открыл двери для всех желающих. В парке «Патриот» зрители могут увидеть новейшие образцы военной техники - и не только российской. Несмотря на рабочий день, с самого утра у входа в парк собралась огромная очередь желающих. Это не только жители столицы и области, но и гости из Твери, Калуги, Новосибирска и даже Владивостока.

На улице внимание посетителей привлекает техника ВДВ. В том числе защищенный автомобиль «Тайфун», десантируемый парашютным способом. Он предназначен для ведения боевых действий десантно-штурмовыми подразделениями. Рядом с ним одна из главных новинок - автомобиль «Тигр» с бронированными щитами, прикрывающими колеса от пуль и осколков. Еще один интересный образец - проверенная временем боевая машина десанта четвертой модели. Ее парашютная система позволяет выбрасывать БМД с самолета вместе с экипажем и десантниками.

«Здесь установлена система управления огнем "Бахча" - она включает в себя 100-мм нарезное орудие 2А70 и 30-мм автоматическую пушку 2А72. Это надежная боевая машина, она используется в зоне специальной военной операции», - рассказал военнослужащий ВДВ на форуме.

На МВТФ впервые представлена новейшая модификация многоцелевого истребителя Су-30СМ2. У него появилась силовая установка, которая позволяет увеличить количество боеприпасов и оборудования на борту и дает возможность вести маневренный воздушный бой, развивая скорость до 2 125 километров в час.

Еще одна новинка - подвижный разведывательный комплекс ПРП-5 «Марс-2000». Это полностью отечественная разработка, созданная на базе БМП-3.

Кроме того, посетители смогут увидеть реактивную систему залпового огня «Торнадо», самоходный миномет «Дрок», артиллерийское орудие «Мальва», противотанковый ракетный комплекс «Корнет». А еще торпеды, бронемашины, танки «Прорыв» и «Армата». И конечно, самые разнообразные дроны.

Любители авиации могут отправиться в Кубинку на выставку самолетов, где представлен истребитель пятого поколения Су-57. Еще одна интересная площадка - с военными трофеями, захваченными на передовой. Их доставили в парк «Патриот» из зоны СВО. В экспозиции можно увидеть французский колесный танк, шведскую БМП, финский бронетранспортер, бронированные британские машины и множество стрелкового оружия. Кроме того, на форуме развернут клуб «Полигон», где можно узнать все о предстоящих Армейских международных играх. Они должны состояться уже в следующем году.