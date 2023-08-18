По итогам прошедшего конгресса был констатирован факт возрождения идей фашизма и нацизма во многих странах мира, прежде всего в странах Запада, включая США.

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II Международный антифашистский конгресс в Минске призвал к созданию трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

«Содействовать усилиям по созданию международного трибунала для привлечения к уголовной ответственности неонацистских военных и политических преступников Украины», - говорится в сообщении по итогам прошедшего конгресса.

Кроме этого, в тезисах резолюции, принятой по окончании конгресса, говорится, что западные псевдодемократии сломали систему международной безопасности, которая сложилась по итогам Второй мировой войны.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что антифашистский конгресс в Минске поможет объединить усилия стран для искоренения нацизма.

А русский философ Александр Дугин заявил, что надо осознать сатанинскую сущность современного Запада, и тогда мы победим.