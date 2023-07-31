Шойгу заявил о планах МО заключить контрактов на сумму более 433 млрд рублей на форуме «Армия-2023»

На форуме будут представлены около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, в том числе разработки, прошедшие испытания в реальной боевой обстановке.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны России в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» планирует заключить контракты на сумму более 433 миллиардов рублей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

По словам главы оборонного ведомства, на форуме, который откроется 14 августа, почти 1,5 тысячи предприятий представят около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, прошедшие испытания в реальной боевой обстановке. На мероприятие будут приглашены главы 108 оборонных ведомств.

Параллельно с МВТФ «Армия-2023» пройдет XI Московская конференция по международной безопасности. В ее рамках будут обсуждаться вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран и военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Также пройдут круглые столы по вопросам специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.