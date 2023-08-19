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На МВТФ «Армия-2023» подвели итоги научно-деловой программы форума

15:49 19.08.2023
Всего за время проведения Форума в мероприятиях научно-деловой программы приняло участие свыше 15 тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
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В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» подвели итоги шестидневной работы научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2023». Итоговое заседание программного комитета открыл начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России, генерал-майор Александр Осадчук.

Основными целями проведения научно-деловой программы форума «Армия-2023» являлись привлечение широкого научного и экспертного сообщества к обсуждению вопросов обеспечения военной безопасности и выработка предложений по решению. С помощью площадок деловой программы определяются приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники.

Научно-деловая программа форума включала в себя 260 мероприятий: 182 круглых стола, 24 брифинга, 33 конференции, 21 межведомственное заседание. В этом году в рамках научно-деловой программы приняли участие 1 023 доктора и 2 132 кандидата наук. В качестве организаторов научно-деловой программы Форума выступили 66 органов военного управления Министерства обороны совместно с подчиненными вузами и научно-исследовательскими организациями, а также 56 организаций других министерств и ведомств. Заседания научно-деловой программы посетили представители делегаций от 55 стран иностранных государств.

Традиционно активное участие приняли главные командования видов и командования родов войск, Главное военно-медицинское управление, военный инновационный технополис «ЭРА», Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и многие другие. Всего за время Форума в мероприятиях научно-деловой программы приняло участие свыше 15 тысяч человек. Из них более трех тысяч специалистов высшей квалификации.

В ходе торжественной церемонии награждения лауреатов научно-деловой программы форума «Армия-2023» были вручены главные призы за лучшее мероприятие, в их числе пять представителей от Минобороны России и внешних организаций. Участники НДП были также награждены дипломами «За лучший доклад» и «За активное участие в мероприятиях научно-деловой программы Форума».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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