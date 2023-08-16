Уязвимость оружия Запада, мифы о превосходстве НАТО и конфликты в Средней Азии: какие темы затронул Шойгу на MCIS-2023

Основной темой конференции этого года стала глобальная безопасность. Многополярный мир продолжает формироваться, а в разных регионах мира разжигаются застарелые конфликты или провоцируются новые.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Московская конференция по международной безопасности - одна из самых представительных переговорных площадок. И хотя страны Запада официальные приглашения не получили, других стран оказалось настолько много, что на въезде в отель в КВЦ «Патриот» выстраивается очередь из представительских автомобилей.

Делегация Венесуэлы привезла с собой подарки представителям российских компаний. Их связывает давнее военно-техническое сотрудничество. Главу военного ведомства КНР Ли Шанфу на традиционном китайском наречии приветствует замминистра обороны Александр Фомин.

Азия, Африка, Латинская Америка и Ближний Восток. Большинство стран, говорит в видеообращении к участникам конференции президент РФ Владимир Путин, готовы отстаивать свой суверенитет. Вместе с тем, постоянное наращивание и модернизация наступательного потенциала НАТО на фоне разрушения всей системы контроля над вооружениями вызывает обеспокоенность не только в России. Путин отметил, что последовательно идет формирование многополярного мира и что в разных регионах мира раздуваются очаги застарелых конфликтов и провоцируются новые.

Гонка вооружений в космосе. Информационные войны. Создание подконтрольных Вашингтону новых региональных альянсов. Очаги напряженности тлеют по всему миру, и хотя у каждого из них своя история, все они, по словам президента, стали результатом геополитических авантюр Запада. В таких условиях от участников конференции потребовалось определенное мужество чтобы приехать в Россию, ведь от участия в ней многих пытались отговорить. И это первое, о чем в своем выступлении говорит Сергей Шойгу. Также он отметил, что СВО привела к завершению доминирования стран Запада в военной сфере.

«Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере. Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились. Как в прошлом веке разгром Красной Армией фашизма в Европе придал мощный импульс антиколониальному движению во всем мире, так и сегодня поражение поддерживаемых Западом украинских неофашистов послужит фактором противодействия современному неоколониализму», - заявил министр обороны РФ.

Об увеличении значимости региональных центров силы, о развенчивании мифов о превосходстве военных стандартов НАТО, об отработке Альянсом различных операций при помощи украинской живой силы, о расчистке арсеналов различных стран для поставок продукции американского ВПК, а также о том, как российский ОПК справляется с запросами для нужд спецоперации и о готовности России делиться оценками слабых сторон военной техники Запада - смотрите в большом репортаже Константина Коковешникова.