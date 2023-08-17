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На форуме «Армия-2023» начали свою работу развлекательные площадки

18:13 17.08.2023
Посетители форума могут посетить клуб «Полигон», где представлена информация о предстоящих «Армейских играх-2024».
На форуме «Армия-2023» начали свою работу развлекательные площадки
© Фото: Минобороны РФ
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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» был развернут клуб «Полигон», на котором представлена информация о предстоящих Армейских международных играх 2024 года. На территории клуба представлены 22 тематические площадки, на которых продемонстрированы 35 конкурсов профессионального мастерства военнослужащих, запланированных в рамках АрМИ-2024. Также в клубе расположены различные игровые, информационные зоны и места отдыха.

В авиационном кластере на аэродроме Кубинка сформирована экспозиция с современными образцами военной авиационной техники и техники противовоздушной обороны, новые и перспективные образцы авиационных средств поражения, а также беспилотные летательные аппараты. Для посетителей организованы мастер-классы по сборке авиамоделей.

Участники и гости форума «Армия-2023» могут посетить уникальные объекты Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России: крупнейшая экспозиция исторической и современной техники на музейной площадке №1, Центр военно-тактических игр с большим разнообразием командных тактических игр и мастер-классов. В техническом центре парка «Патриот» выставлена экспозиция бронетанковой техники. Также гости форума могут посетить Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, мультимедийный историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти», музей под открытым небом «Поле Победы» и военно-исторический комплекс «Партизанская деревня».

Перед аудиторией форума выступят творческие коллективы Минобороны России, также запланированы выступления Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, они исполнят совместные номера с артистами российской эстрады.

На выставочных площадках развернуты масштабные экспозиции государственных корпораций «Росатом» и «Роскосмос».

Традиционно в мероприятиях форума принимает участие Русское географическое общество.

На форуме впервые проходит Фестиваль Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов «Наука и изобретения для жизни».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

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