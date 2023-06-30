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Премьер Индии Моди выразил Путину поддержку в связи с событиями 24 июня

Анна Назайкина
16:29 30.06.2023
Также в ходе разговора российский лидер и индийский премьер коснулись темы ситуации вокруг Украины.
Премьер Индии Моди выразил Путину поддержку в связи с событиями 24 июня
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Chris Kleponis - Pool, CNP, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Индийский премьер Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал действия властей РФ в связи с событиями, произошедшими в минувшую субботу, 24 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Как утверждается, беседа Путина и Моди состоялась по инициативе Индии.

«Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора российский лидер и глава индийского правительства коснулись темы ситуации вокруг Украины.

«Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта», - добавили в Кремле.

Ранее по телефону свою поддержку в связи с событиями 24 июня Владимиру Путину выразили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Эбрахим Раиси, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа, эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани.

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