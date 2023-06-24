В стране и мире Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эрдоганом Анастасия Бобылева Турецкий лидер выразил поддержку действиям российского руководства. © Фото: Sputnik, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин связался с турецким лидером Режджепом Тайипом Эрдоганом. Как уточнили в Кремле, инициатива исходила от Анкары. Российский президент в ходе телефонного разговора рассказал коллеге об обстановке в стране. Президент Турции выразил поддержку действиям российских властей, сообщает Кремль. Ранее Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он вспомнил опыт Первой Мировой войны и заявил, что в 1917 году интриги «за спиной армии и народа обернулись разрушением армии и распадом государства». Экспертное мнение и аналитика