Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эрдоганом
Турецкий лидер выразил поддержку действиям российского руководства.
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Президент РФ Владимир Путин связался с турецким лидером Режджепом Тайипом Эрдоганом. Как уточнили в Кремле, инициатива исходила от Анкары.
Российский президент в ходе телефонного разговора рассказал коллеге об обстановке в стране. Президент Турции выразил поддержку действиям российских властей, сообщает Кремль.
Ранее Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Он вспомнил опыт Первой Мировой войны и заявил, что в 1917 году интриги «за спиной армии и народа обернулись разрушением армии и распадом государства».