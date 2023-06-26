Президент ОАЭ выразил Путину полную поддержку в связи с событиями 24 июня
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Беседа состоялась по инициативе арабского лидера, который рассчитывал получить оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня.
Глава ОАЭ получил исчерпывающую информацию и заявил о полной поддержке действий руководства РФ, говорится в сообщении. Лидеры двух государств обсудили дальнейшеее развитие сотрудничества. Ранее Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели переговоры на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент России поздравил главу ОАЭ и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.
Ранее 26 июня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Президент Ирана также выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня.
Кроме того, российский лидер поговорил по телефону с эмиром Катара.