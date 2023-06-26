Президент ОАЭ выразил Путину полную поддержку в связи с событиями 24 июня

Разговор состоялся по инициативе арабского лидера, который рассчитывал получить оценки ситуации в России.

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Беседа состоялась по инициативе арабского лидера, который рассчитывал получить оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня.

Глава ОАЭ получил исчерпывающую информацию и заявил о полной поддержке действий руководства РФ, говорится в сообщении. Лидеры двух государств обсудили дальнейшеее развитие сотрудничества. Ранее Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели переговоры на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент России поздравил главу ОАЭ и всех эмиратцев с наступающим праздником Курбан-байрам.

Ранее 26 июня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Президент Ирана также выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня.

Кроме того, российский лидер поговорил по телефону с эмиром Катара.



