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Президент Ирана Раиси выразил Путину полную поддержку в связи с событиями 24 июня

Тимур Шерзад
14:15 26.06.2023
Владимир Путин и Эбрахим Раиси в телефонном разговоре затронули также вопросы обеспечения стабильности в Закавказье и урегулирование в Сирии.
Президент Ирана Раиси выразил Путину полную поддержку в связи с событиями 24 июня
© Фото: Kremlin Pool, IMAGO, Iranian Presidency Office, GlobalLookPress
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Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путином и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля

«Президент Ирана выразил Эбрахимом Раисиолную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», - говорится в сообщении. 

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничество. Акцент сделан на практическую реализацию имеющихся договоренности в сферах торговли, энергетики и транспорта. 

Помимо этого, были затронуты вопросы обеспечения стабильности в Закавказье и урегулирование в Сирии. 

Кроме того, президент России поздравил иранского коллегу и народ этой страны с наступающим праздником Курбан-байрам.

Путин и Раиси условились о продолжении личных контактов. 

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