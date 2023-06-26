В стране и мире Президент Ирана Раиси выразил Путину полную поддержку в связи с событиями 24 июня Тимур Шерзад Владимир Путин и Эбрахим Раиси в телефонном разговоре затронули также вопросы обеспечения стабильности в Закавказье и урегулирование в Сирии. © Фото: Kremlin Pool, IMAGO, Iranian Presidency Office, GlobalLookPress Читайте нас на: Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путином и президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Президент Ирана выразил Эбрахимом Раисиолную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», - говорится в сообщении. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничество. Акцент сделан на практическую реализацию имеющихся договоренности в сферах торговли, энергетики и транспорта. Помимо этого, были затронуты вопросы обеспечения стабильности в Закавказье и урегулирование в Сирии. Кроме того, президент России поздравил иранского коллегу и народ этой страны с наступающим праздником Курбан-байрам. Путин и Раиси условились о продолжении личных контактов. Экспертное мнение и аналитика