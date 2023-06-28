Король Бахрейна заявил Путину, что поддерживает меры по обеспечению стабильности в России

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Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, сообщили сегодня в Кремле. В ходе диалога король заявил о поддержке мер, предпринимаемых руководством России в интересах защиты законности и обеспечения стабильности в стране.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Владимир Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа также обсудили вопросы сотрудничества стран. Кроме того, российский лидер передал поздравления с праздником Курбан-байрам.

Напомним, во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что координация лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко происходит каждый день. По его словам, это характеризует союзнический характер отношений между двумя странами.

Накануне Владимир Путин заявил, что Москва и Минск в условиях санкций развивают встречную торговлю, что дает возможность переориентировать производство. По словам президента, РФ и Белоруссия делают все возможное, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик.