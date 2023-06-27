Наследный принц Саудовской Аравии выразил Путину поддержку в связи с событиями 24 июня

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Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сегодня сообщили в Кремле.

В ходе диалога наследный принц выразил поддержку российскому лидеру в связи с событиями, произошедшими в выходные. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Также Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили вопросы сотрудничества двух стран. Кроме того, российский президент передал поздравления с праздником Курбан-байрам.

Ранее состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с президентами Ирана Эбрахимом Раиси и ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Руководители стран получили исчерпывающую информацию о ситуации в России.