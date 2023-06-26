В стране и мире Путин поговорил по телефону с эмиром Катара Анна Назайкина Катарский лидер выразил поддержку действиям российского руководства в связи с событиями 24 июня. © Фото: Kremlin Pool, Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поговорили по телефону. Об этом сообщили в Кремле. Лидер Катара выразил поддержку действиям российского руководства в связи с событиями, произошедшими в РФ в минувшую субботу, 24 июня. Лидеры двух государств отметили высокий уровень сотрудничества стран, кроме того, была подтверждена заинтересованность в его последующем укреплении. Ранее поддержку действиям властей РФ выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой. Экспертное мнение и аналитика