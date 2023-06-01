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Торговля без границ: как мексиканские картели получили оружие, предназначенное для Киева

Александр Федорчак
21:53 01.06.2023
По данным мексиканских властей, до 70% нелегально завезенных в страну образцов оружия, произведены в Соединенных Штатах Америки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: hlidskjalfr, Twitter
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Мексиканские картели начали подготовку к войне. С такими новостями сегодня в эфир вышел местный телеканал Milenio, подкрепив свои доводы любопытным видео. На кадрах - предположительно, боевик одного из самых известных мексиканских картелей Los Escorpiones или «Картель залива». На плече у него автомат и американский противотанковый гранатомет М-136. То самое оружие, которое Штаты изначально отправляли только на Украину, вдруг оказалось в Мексике.

«Оружие, используемое исключительно военными и применяемое на Украине во время конфликта, оказалось в руках наемника из Los Escorpiones. Это оружие, которое стоит от 20 до 60 тысяч долларов на черном рынке, а цена за единичный выстрел достигает 30 тысяч долларов. Использование оружия требует специальной подготовки», - возмущены ведущие Milenio.

Телеканал утверждает, что «Картель Залива» выкупил эти гранатометы у США, и в стране их, цитата: «десятки». А ведь история с контрабандой американского оружия в Мексику длится десятилетиями. В 2020 году национальная гвардия обнаружила крупный арсенал с винтовками Barret и уже хорошо всем известными «Джавелинами», которые использовали исключительно преступные группы.

«По данным мексиканских властей, до 70% оружия, нелегально ввозимого в страну, произведено в США. Наша страна неоднократно говорила о том, что поставляемое Украине странами Запада оружие так или иначе будет распространяться по всему миру», - напомнил пресс-атташе Посольства России в Мексике Андрей Земский.

В Штатах о том, куда и на какие рынки попадает их оружие, сейчас стараются не думать. Накануне анонсировали уже 39-й пакет военной помощи режиму Зеленского на сумму в 300 миллионов долларов.

«В него вошли боеприпасы для систем ПВО Patriot, а также больше систем ПВО Avenger, зенитных систем Stinger и боеприпасов для артиллерийских и противотанковых систем HIMARS, которые Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине», - отчитался пресс-секретарь Совета нацбезопасности Джон Кирби.

Очередной пакет военной помощи Украине Белый Дом анонсировал, как раз на следующий день после атаки украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Тем самым Вашингтон продемонстрировал безразличие к преступлениям режима Зеленского, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев. Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломанного не стоят. Новый американский "пакет помощи" на общую сумму 300 миллионов долларов - хорошая подпитка прогнившему режиму в Киеве. Администрацию Байдена не останавливает ничто», - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Зеленский новым поставкам оружия рад. Но больше всего украинский лидер хочет вовлечь своих так называемых партнеров в конфликт с Россией. Во время сегодняшнего визита в Молдову, президент Украины в очередной раз говорил о том, как его страна хочет, как можно скорее стать частью большой европейской семьи и наконец вступить в НАТО

«Украина готова быть частью НАТО. Мы ждем, когда НАТО будет готово принять Украину. Я думаю, что гарантии безопасности важны не только для нас, но и для наших соседей из Молдовы», - предположил Зеленский.

Только вот те самые гарантии безопасности НАТО предоставить Украине не может. Поэтому и разговоры о вступлении Киева в альянс тоже откладываются. 

«На данный момент главным вопросом для НАТО и Украины остается победа Киева в этом конфликте. И мы осуществляем серьезную поддержку Украине. Как на сегодняшней встрече, так и на встрече в Вильнюсе в следующем месяце, главным пунктом обсуждения остается вопрос об оказании военной помощи Украине, поставкам оружия, амуниции, запчастей и всего необходимого», - заверил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Но как показывает обстановка в зоне специальной военной операции, западное вооружение не является проблемой для российской армии. Практически ежедневно в сводках Министерства обороны звучат сообщения об уничтожении нового иностранного оружия.

«Когда начинается практическая работа, когда мы работаем не по каким-то математическим моделям, когда мы работаем по реальным целям - мы учимся гораздо быстрее. Мы приближаемся к высоким процентам поражения самых современных вражеских систем нападения», - отметил военный эксперт Дмитрий Корнев.

А для Киева это лишний повод попросить еще оружия. И если раньше Украине были нужны танки Leopard, то сейчас ВСУ нуждаются в истребителях F-16. Но гораздо сильнее их ждут наши расчеты ПВО, которые готовятся отражать атаки боевиков с воздуха.

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