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США публично игнорируют атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, тем самым давая индульгенцию Украине на продолжение бесперспективного противостояния с Россией. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, псевдополитики на Украине считаются только с позицией Запада во главе с США.

«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами - это своего рода индульгенция нацистам на продолжение бесперспективного противостояния с российскими Вооруженными силами», - цитирует его РИА Новости.

Антонов отметил, что заявлениям американской стороны о том, что они не поддерживают атаки Киева, никто не верит, к тому же, они выглядят «стыдливо и неуверенно». Он также добавил, что США сознательного втягиваются в пучину боевых действий в Европе, а столкнуть Россию и НАТО было давней мечтой национал-радикалов в Киеве.

Ранее в США заявили, что не поддерживают атаки Киева «внутри России». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что это не раз озвучивалось как публично, так и при закрытых контактах с украинцами.