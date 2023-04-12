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Наемник из США Макинтайр рассказал, как оружие НАТО для Украины попадало на черный рынок

Алексей Курильченко
20:45 12.04.2023
Из-за нехватки снаряжения наемнику приходилось самому закупаться у мафии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Американский наемник Джон Макинтайр рассказал о снаряжении, которое ему выдавали в «Иностранном легионе» Украины. Несмотря на поставки из стран НАТО, бойцу с трудом удалось добыть знакомое ему американское оружие. Об этом он рассказал в интервью Андрею Луговому в программе «Секретные материалы».

«Нам выдали турецкие бронежилеты, турецкие каски и автоматы АК-74. Потом мы достали американскую технику, автоматы, винтовки, автоматические винтовки американского производства М4, пулеметы и другое. Мы также использовали много советского оборудования - вы знаете, синие советские мины, которые необходимо было подключить к коробке, крутить ручку», - рассказал наемник.

При этом оружие НАТО, которое массово поставляется на Украину, зачастую до солдат не доходило. Джон лично был свидетелем того, как командир батальона и сержант, отвечающий за доставку вооружений, продали на сторону 20 гранатометов «Джавелин», полсотни винтовок M4 и две дюжины пулеметов M240. Наемнику самому приходилось покупать необходимое снаряжение на черном рынке.

«Обычно все необходимое надо было закупать на черном рынке - необходимо знать парня, которые знает еще какого-то парня, который знает кого-то мафиози, который уже закупает все это оружие. И это считается абсолютно нормальным. Когда Италия поставила "Джавелины", они все вышли на европейский черный рынок, все это знают. Это не секрет, поскольку никакой отчетности нет, нет документов, нет отслеживаемости», - рассказал Джон.

Полное интервью с Джоном Макинтайром смотрите в новом выпуске программы «Секретные материалы» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. В нем вы узнаете, как боец попал в украинский националистический батальон, а затем сбежал оттуда и передал секретные данные российским спецслужбам.

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