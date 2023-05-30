Минобороны России сообщило об ударах по центрам принятия решений

Российские удары были нанесены туда, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории России.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщило о нанесении групповых ударов по украинским центрам принятия решений. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков на брифинге.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России», - сказал он.

Как утверждает представитель Минобороны, все назначенные объекты поражены. При этом суточные потери украинской стороны в живой силе на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях составили около 440 человек.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что украинская сторона только за май потеряла больше 16 тысяч человек. Помимо живой силы, уничтожены 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников, более 400 танков и бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.