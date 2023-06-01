Зеленский заявил, что угасают надежды на вступление Украины в НАТО

Он заявил, что страну необходимо принять в альянс уже летом этого года.

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Надежды Украины на вступление в Североатлантический альянс отдаляются все дальше и дальше. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, страну необходимо принять в НАТО уже этим летом, сообщает издание Agora.

«Надежды отдаляются все дальше и дальше, и мне жаль выражать здесь это разочарование», - сказал он на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует критериям для вступления в альянс. Она, по его словам, не станет членом НАТО в обозримом будущем.

Однако это не повлияет на поставки западного оружия Киеву. Помощь продолжится и после завершения конфликта, добавил Шольц.