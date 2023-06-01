В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский заявил, что угасают надежды на вступление Украины в НАТО

Сергей Лебедев
17:12 01.06.2023
Он заявил, что страну необходимо принять в альянс уже летом этого года.
Зеленский заявил, что угасают надежды на вступление Украины в НАТО
© Фото: President Of Ukraine, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Надежды Украины на вступление в Североатлантический альянс отдаляются все дальше и дальше. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, страну необходимо принять в НАТО уже этим летом, сообщает издание Agora.

«Надежды отдаляются все дальше и дальше, и мне жаль выражать здесь это разочарование», - сказал он на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует критериям для вступления в альянс. Она, по его словам, не станет членом НАТО в обозримом будущем.

Однако это не повлияет на поставки западного оружия Киеву. Помощь продолжится и после завершения конфликта, добавил Шольц.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.