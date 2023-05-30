В МИД заявили о праве РФ на самые жесткие меры в ответ на атаку дронов на Москву

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Россия оставляет за собой право на самые жесткие меры в ответ на утреннюю атаку дронов на Москву, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили об утренних атаках на Москву и область, во время которых Киев применил беспилотники самолетного типа. Всего было задействовано восемь таких дронов, пять из них сбиты с помощью комплекса «Панцирь-С», оставшиеся силы подавлены средствами РЭБ, они ушли с курса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал произошедшее террористической акцией.

В МИД РФ заявили, что подобные атаки бессмысленны с военной точки зрения и направлены против гражданского населения. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что цель таких атак - посеять панику среди мирных людей. В министерстве назвали лицемерными заверения официальных лиц стран НАТО в том, что Киев не будет наносить удары вглубь России.