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США анонсировали 39-й пакет вооружений для Киева с боеприпасами к системам ПВО Patriot

Ян Брацкий
21:25 31.05.2023
Очередной пакет военной помощи на $300 млн включит в себя боеприпасы для средств ПВО и РСЗО украинских националистов.
США анонсировали 39-й пакет вооружений для Киева с боеприпасами к системам ПВО Patriot
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, GlobalLookPress
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Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot и Avenger, а также реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны и артиллерийские снаряды. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <...> Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы», - цитирует ТАСС заявление Кирби.

Таким образом совокупный объем военной помощи США за время президентства Джо Байдена составил $38,3 млрд, с начала спецоперации - $37,6 млрд, отметили в Пентагоне. Последний пакет помощи Украине составит $300 млн.

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