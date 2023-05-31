США анонсировали 39-й пакет вооружений для Киева с боеприпасами к системам ПВО Patriot

Очередной пакет военной помощи на $300 млн включит в себя боеприпасы для средств ПВО и РСЗО украинских националистов.

© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, GlobalLookPress

Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot и Avenger, а также реактивных систем залпового огня HIMARS, патроны и артиллерийские снаряды. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <...> Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы», - цитирует ТАСС заявление Кирби.

Таким образом совокупный объем военной помощи США за время президентства Джо Байдена составил $38,3 млрд, с начала спецоперации - $37,6 млрд, отметили в Пентагоне. Последний пакет помощи Украине составит $300 млн.