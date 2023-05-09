Главный праздник России: в Москве начался Парад Победы

В мероприятии принимают участие около 10 тысяч солдат и офицеров, а также военная техника.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Москве на Красной площади начался Парад Победы, приуроченный к 78-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В мероприятии принимают участие около 10 тысяч солдат и офицеров, а также военная техника. Особое внимание уделено боевым машинам, модифицированным с учетом опыта, приобретенного в ходе специальной военной операции.

Почетными гостями торжества традиционно являются ветераны Великой Отечественной войны. В этом году среди них - представители со всех уголков страны, в том числе и новых регионов РФ.

Парады также проходят и в других городах России - шествия уже прошли на Дальнем Востоке. Также в РФ в этот день проходит акция «Бессмертный полк». Памятное мероприятие проводят и в других странах - многие люди вышли на улицы, чтобы почтить память своих героев.

Прямую трансляцию Парада Победы вы можете посмотреть на нашем сайте.