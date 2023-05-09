Военная техника выстроилась для участия в Параде Победы в Волгограде

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Колонна военной техники выстроилась на улицах Волгограда для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На кадрах видео танк Т-34 со Знаменем Победы - он пройдет в механизированной колонне по площади Павших Борцов в Волгограде. Борта военной техники украшены георгиевскими ленточками со звездой.

Ранее сообщалось, что День Победы в России открыли военные парады на Дальнем Востоке, на Сахалине в механизированной колонне прошел ракетный комплекс «Бастион».

Напомним, что в этом году 9 мая военные парады пройдут в 28 городах России с участием 1 200 единиц вооружения и военной техники.