Школьники по всей России присоединились к акции «Бессмертный полк»

Разговоры о важном в школах стали одним из новых форматов масштабной патриотической акции.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Бессмертный полк» проходит по всей стран. Разговоры о важном в школах стали одним из новых форматов масштабной патриотической акции. Дети и педагоги в преддверии Дня Победы ставят спектакли, рассказывают истории о своих семьях и подвигах ветеранов.

В Академии Минпросвещения России состоялся телемост «Будем знакомы», посвященный теме «Великий май, победный май!». К онлайн-марафону подключились школьники из 32 регионов. Ребята в зале и по видеосвязи зачитали строки из известных произведений.

Благодаря телемосту московские школьники познакомились с ребятами из разных регионов России. Впервые в проекте приняли участие ученики из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

А накануне во всех школах страны прошла торжественная линейка в формате «Бессмертного полка». Дети получили возможность рассказать о подвигах своих дедов и прадедов.

«Вместе с ребятами и родителями мы приняли участие в «Бессмертном полку» в школе, чтобы отдать дань памяти нашим замечательным героям. Важно разговаривать с детьми о подвиге нашего народа, который был 78 лет назад», - говорит директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.

В Карачаево-Черкесии ученики старших классов станцевали «Довоенный вальс», пронесли Знамя Победы, зачитали стихотворения военной поры, принесли портреты своих родственников –участников Великой Отечественной войны. Разговоры о важном, которые проходят в школах с первого сентября, посвятили Дню Победы.

Учителя и ученики делились историями подвигов фронтовиков. Фотографии героев и в классах, и на линейках – это один из новых форматов «Бессмертного полка» по всей стране.

«Ребята помнят своих предков, помнят День Победы. В целом очень важно патриотическое воспитание в школах. Они переживают. Значит у нас есть будущее, значит мы обязательно победим в специальной военной операции», - уверен министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Такие акции проходят и в новых регионах страны. В одной из школ в Свердловске Луганской Народной Республики ребятам рассказали о Василии Грабине - конструкторе и организаторе производства артиллерийского вооружения в годы Великой Отечественной войны. Накануне Дня Победы во всех школах и колледжах пройдут и другие акции, например, «Сад Памяти» и «Окна Победы».

Ранее «Звезда» рассказывала, что в палестинском Вифлееме прошла колонна «Бессмертного полка». Несмотря на сложную обстановку внутри страны, сотни россиян и граждан СНГ смогли приехать в этот город и принять участие в шествии.