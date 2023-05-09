© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Колонна военной техники стартовала из парка «Печатники» к Красной площади для участия в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На кадрах видно, как колонна в сопровождении экипажей полиции выдвинулась на улицы российской столицы.

Напомним, что Парад Победе начнется на Красной площади в 10:00 с участием свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в Параде Победы во Владивостоке участвовала техника времен ВОВ и современные танки, БТР и самоходки.



