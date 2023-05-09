Тысячи военнослужащих заканчивают подготовку к участию в столичном Параде Победы

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Красной площади в самом разгаре подготовка к Параду Победы. На территорию начинают выходить первые коробки - здесь представлены практически все виды российских войск. В мероприятии примут участие порядка 10 тысяч военнослужащих - они образуют около 30 парадных расчетов.

Каждая коробка занимает свое, четко определенное место. Параллельно представители СМИ проводят последние проверки оборудования. Пока почетные гости еще не прибыли на Парад - главные места отведены для ветеранов. Они прибыли из разных уголков России, в том числе и из новых регионов нашей страны.

Тем временем военная техника уже прибывает к Красной площади. Можно увидеть много модернизированных с учетом опыта СВО машин. Это бронетранспортеры, танки Т-72, Т-80, «Армата» и «Прорыв», а также бронеавтомобиль «Ахмат», который создали после начала спецоперации. Еще один бронеавтомобиль - это «ВПК-Урал».