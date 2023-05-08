В США провели акцию «Бессмертный полк»

В этот раз вместо шествия по центру Вашингтона прошла линейка на территории посольства России.

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Российские дипломаты в Соединенных Штатах почтили память павших героев в Великой Отечественной войне акцией «Бессмертный полк».

В этот раз шествие по центру американской столицы не осуществлялось. Вместо этого на территории посольства РФ прошла линейка, где участие приняли учащиеся школы при дипломатической миссии и их родителей. Участники держали в руках портреты своих родственников-ветеранов, а также читали стихи и исполняли известные песни военных лет.

«Сожалею лишь об одном - что в этом году не удастся вместе с вами пройти по улицам Вашингтона», - цитирует РИА Новости посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Акция «Бессмертный полк» сегодня также прошла и в столице Австрии Вене. Участники акции пришли с портретами своих предков - участников Великой Отечественной, а на площади австрийской столицы можно было услышать легендарные произведения времен ВОВ.