Армия 9 мая На Дальнем Востоке состоялся Парад Победы войск Владивостокского гарнизона Максим Низкодубов Марина Крижановская Под звуки «Священной войны» перед расчетами были пронесены Знамя Победы и флаг России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В столице Дальнего Востока - городе воинской славы Владивостоке начался парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военный парад войск Владивостокского гарнизона проходит в центре города - около памятника Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке. Вдоль центральной улицы выстроились пешие парадные расчеты. Звучат патриотические песни военных лет. © ТРК "Звезда" Под звучание песни «Священная война» перед расчетами были пронесены красное Знамя Победы и Государственный флаг Российской Федерации. © ТРК "Звезда" Прежде корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов показал предшествовавшую параду обстановку. Все парадные расчеты и механизированные колонны были полностью построены. Зеркала на автомашинах до блеска начищены, шлемы и каски военнослужащих поправлены, орудия блестят. Экспертное мнение и аналитика