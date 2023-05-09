На Дальнем Востоке состоялся Парад Победы войск Владивостокского гарнизона
Под звуки «Священной войны» перед расчетами были пронесены Знамя Победы и флаг России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В столице Дальнего Востока - городе воинской славы Владивостоке начался парад в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад войск Владивостокского гарнизона проходит в центре города - около памятника Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке. Вдоль центральной улицы выстроились пешие парадные расчеты. Звучат патриотические песни военных лет.