МИД: Россия будет равняться на подвиг солдат-освободителей в борьбе за будущее

В министерстве иностранных дел России 5 мая прошли памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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Россия будет равняться на подвиг солдат-освободителей в нынешней борьбе за свободное будущее против намерений Запада максимально ослабить нашу страну и нанести ей поражение. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на торжественных мероприятиях, которые прошли в министерстве в канун 78-й годовщины Великой Победы.

Рябков напомнил, что Советский Союз победил фашизм благодаря мужеству и стойкости солдат Красной Армии, самоотверженности тружеников тыла. Наша страна спасла человечество от нацистского безумия.

В МИД России 5 мая прошли памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сотрудники министерства приняли участие в возложении венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В России проходят памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках митинга «За нашу победу» парашютисты спустили с неба копию Знамени Победы в Новосибирской области.

По всей стране «фронтовые бригады» поздравляют с праздником ветеранов. Частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве доставят в новые регионы России.

Владимир Путин обсудил 5 мая с членами Совета безопасности РФ подготовку к празднованию Дня Победы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы на Красной площади не будет ограничен и пройдет в обычном режиме. Президент России выступит с трибуны, как это обычно бывает.

Ранее сообщалось, что День Победы считают самым важным праздником 65% россиян.