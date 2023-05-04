День Победы считают самым важным праздником 65% россиян

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем сайте результаты опроса россиян об их отношении к празднованию 9 Мая. Согласно данным организации, большинство граждан России считают День Победы самым главным праздником.

Результаты исследования показали, что речь идет о 65% россиян. 9 Мая возглавляет рейтинг праздников с 2018 года, до этого большинство россиян самым главным считали Новый год.

Большинство респондентов (63%) основным символом Дня Победы считают военный парад, 58% россиян назвали георгиевскую ленточку. Акция «Бессмертный полк» ассоциируется с 9 Мая у 54% опрошенных, а Вечный огонь - у 45%.

Между тем в Ленинградской области перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда» активисты патриотических организаций развернули гигантскую георгиевскую ленту длиной 300 метров.